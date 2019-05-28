Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф
В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.
В начале второго периода отличился российский форвард гостей Владимир Тарасенко. Результативной передачей отметился Брэйден Шенн. Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах. Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф.
Рекорд принадлежит Бретту Халлу (13, плей-офф-1990), второе место — Джейдену Шварцу (12, нынешний плей-офф), топ-3 замыкает Халл с 11 голами в Кубке Стэнли 1991 года. На четвёртой позиции располагается Грег Паславски (10, 1986).
Тарасенко забросил 9-ю шайбу в плей-офф и продлил серию с очками до 7 игр
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