Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» победил «Сент-Луис Блюз». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу команды Брюса Кэссиди.

В начале второго периода отличился российский форвард гостей Владимир Тарасенко. Результативной передачей отметился Брэйден Шенн. Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету теперь 14 (9+5) баллов в 20 встречах. Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф.

Рекорд принадлежит Бретту Халлу (13, плей-офф-1990), второе место — Джейдену Шварцу (12, нынешний плей-офф), топ-3 замыкает Халл с 11 голами в Кубке Стэнли 1991 года. На четвёртой позиции располагается Грег Паславски (10, 1986).