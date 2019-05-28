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Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Мировое первенство пройдёт в двух швейцарских городах — Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

Хоккеисты сборной России сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии и США. Также в эту группу попали команды Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Цюрихе.

В группу A попали команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Местом проведения игр станет Лозанна.

Чемпионат мира 2019 года по хоккею проходил в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).Чемпионом мира стала команда Финляндии.

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