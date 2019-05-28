Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года

Определён состав групп чемпионата мира по хоккею 2020 года, информирует официальный сайт Международной федерации хоккея. Мировое первенство пройдёт в двух швейцарских городах — Лозанне и Цюрихе с 8 по 24 мая.

Хоккеисты сборной России сыграют в группе В с командами Финляндии, Швейцарии и США. Также в эту группу попали команды Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Матчи пройдут в Цюрихе.

В группу A попали команды Канады, Швеции, Чехии, Германии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Местом проведения игр станет Лозанна.

Чемпионат мира 2019 года по хоккею проходил в Братиславе и Кошице. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).Чемпионом мира стала команда Финляндии.

Кто должен тренировать сборную России в следующем сезоне?