НХЛ и профсоюз игроков продолжают работу над коллективным соглашением

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков продолжают обсуждать коллективное трудовое соглашение и планируют заниматься этим в межсезонье, информирует официальный сайт организации.

«Если подумать об игре, о коммерческой составляющей нашего бизнеса, в чём нам удалось добиться серьёзного успеха, становится понятно, какое значение имеет мир в трудовых отношениях. Мы уделяем этому очень много внимания. Если вы спросите профсоюз, а исполнительный директор Дон Фер сейчас здесь, он назовёт вам список из 10 или 15 пунктов в коллективном трудовом соглашении, в которые он хотел бы внести изменения. У нас есть свои предложения. Но в итоге всё сведётся к тому, что имеет наибольшее значение», — сказал комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Действующее соглашение было ратифицировано в январе 2013 года. Срок его действия заканчивается после сезона-2021/22. В связи с тем что оно не продлено, каждая из сторон в сентябре может задействовать право возобновления переговоров. В этом случае срок действия трудового соглашения завершится в сентябре 2020 года.