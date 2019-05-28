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КХЛ опубликовала новый рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19

КХЛ опубликовала новый рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига представила новый рейтинг клубов, составленный после окончания сезона-2018/19.

«Представленный рейтинг по итогам сезона-2018/19 является объективной оценкой деятельности клубов во всех аспектах хоккейной деятельности – спортивные результаты, соблюдение финансовой дисциплины, работа со зрителями для улучшения их положительного опыта посещения хоккейных матчей», — сообщила лига.

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0.

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