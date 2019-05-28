В КХЛ будет внедрена технология «умных» шайб

В Континентальной хоккейной лиге будет внедрена технология «умных шайб», сообщил президент лиги Дмитрий Чернышенко.



«Технология «умных» шайб и чипов в форме, опробованная на Матче звёзд в Казани и на матчах регулярного чемпионата в Хельсинки, будет внедрена во все матчи КХЛ со следующего сезона. На всех аренах лиги будут установлены сенсорные датчики, которые до 100 раз в секунду считывают информацию с чипов. В режиме реального времени различные пользователи смогут получать данные по большому количеству параметров (скорость игроков, расстояние, пройденное за смену, время на льду, точки бросков и многое другое). Это станет важным инструментом для работы тренеров, так как каждый матч воссоздается в режиме реального времени.



КХЛ предлагает своим клубам инновационное решение и станет первой лигой, которая внедрит эту технологию. Все клубы безвозмездно в равной степени получат доступ к большому количеству статистики в базовом пакете – КХЛ берёт на себя полностью все расходы. От клубов потребуется лишь содействие в инсталляции системы на «домашних» аренах и контроле наличия чипов на игроках и в шайбах во время игр», — сообщила пресс-служба лиги.