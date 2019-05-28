Чернышенко: заметил, что из НХЛ некоторые возвращаются с повышением зарплаты

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о системе отъезда игроков в Национальную хоккейную лигу.



«СКА сохранил права на Гусева и Гаврикова, уехавших в НХЛ? Пока мы ничего менять в этом направлении регламента не планируем. Существующая система нас устраивает. Что касается отъезда игроков, то дело в том, что по статистике примерно одинаковое количество игроков уезжает и приезжает. Единственное, что я заметил: обычно некоторые возвращаются с повышением зарплаты. Что, наверное, логично, если они повышают своё мастерство. Мы спокойно к этому относимся, но есть рабочая группа, которая была создана по решению совета директоров. Эта группа в очередной раз занимается рассмотрением предложений по минимизации отъезда игроков», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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