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Джордан Карон покинет «Сибирь»

Джордан Карон покинет «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о селекционных планах команды.

«Остановимся на варианте с пятью легионерами. Контракт с форвардом Джорданом Кароном будем расторгать в ближайшее время. На подписании вратаря Сятери активная часть селекционной кампании завершена. Ещё сейчас думаем над приобретением двух защитников», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0.

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