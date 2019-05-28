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Капризов: видел Анттилу в «Металлурге», но с ним не играл. Мелкий ещё был

Капризов: видел Анттилу в «Металлурге», но с ним не играл. Мелкий ещё был
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов поделился воспоминаниями об игре финского нападающего Марко Анттилы. Габаритный форвард стал одним из главных героев чемпионата мира по хоккею, забросив несколько важнейших шайб.

«С Анттилой в новокузнецком „Металлурге“ я не играл, ещё мелкий был тогда. Смотрел с трибуны, как он играет», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.

В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Анттила, оформивший дубль в финальной игре.

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