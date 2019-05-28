Капризов: видел Анттилу в «Металлурге», но с ним не играл. Мелкий ещё был

Нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов поделился воспоминаниями об игре финского нападающего Марко Анттилы. Габаритный форвард стал одним из главных героев чемпионата мира по хоккею, забросив несколько важнейших шайб.



«С Анттилой в новокузнецком „Металлурге“ я не играл, ещё мелкий был тогда. Смотрел с трибуны, как он играет», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Сборная Суоми завоевала золотые медали мирового первенства, обыграв в решающем матче канадцев со счётом 3:1. Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также — под руководством Юкки Ялонена.



В полуфинале чемпионата мира в Словакии сборная Финляндии обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы стал капитан сборной Суоми Анттила, оформивший дубль в финальной игре.