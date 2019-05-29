Фаббри: Тарасенко — мировой мужик. Он делает больше, чем просто забивает голы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Робби Фаббри высоко оценил игровые и человеческие качества Владимира Тарасенко.
«Да, все ценят его бросок, а я по-прежнему впечатляюсь им на тренировках, но помимо этого он просто отличный парень и делает для команды больше, чем просто забивает голы. По ходу всего, что я пережил, он меня всегда поддерживал и подбадривал. Тарасенко — мировой мужик. На его лице всегда улыбка, он постоянно шутит и доброжелательно со всеми общается. Он любит команду и город, за который играет», — цитирует Фаббри официальный сайт НХЛ.
В первом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:4, 0-1) Тарасенко продлил серию с очками в плей-офф до семи матчей. Всего на его счету 14 (9+5) баллов в 20 встречах. Тарасенко вышел на пятое место в истории «Сент-Луиса» по голам в одном плей-офф.
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