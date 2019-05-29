Тарасенко: в «Сент-Луисе» начали думать о командных интересах

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко рассказал, за счёт чего «музыканты» смогли выйти в финал Кубок Стэнли в сезоне, по ходу которого занимали последнее место в лиге.
«У нас весь тренерский штаб состоит из людей с характером. Берюбе и его помощники играли в силовой хоккей. Думаю, что, когда тренер является бывшим хоккеистом, он немного лучше понимает изнутри кухню команды. Он демонстрирует честное отношение к хоккеисту: если тот играет плохо, то тренер и говорит ему, что он играет плохо. То же самое, если играет хорошо. Такое отношение — стимул стараться и показывать свой лучший хоккей.
В ходе сезона все в нашем коллективе стали думать не об индивидуальных достижениях, а о командных интересах, что позволило выбраться со дна таблицы. Зимой в регулярном чемпионате у нас была серия из 11 побед. После неё все поняли, что если мы будем сплочённым коллективом, то есть шансы обыграть любую команду. Ребята сплотились — это дало результат», — приводят слова Тарасенко «Известия».
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