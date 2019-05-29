Президент «Донбасса» провёл аналогию между Украиной и Флоридой

Президент «Донбасса» Борис Колесников поделился мнением о развитии хоккея на Украине.

«Мы уже пригласили Евгения Белухина, он возвращается в «Донбасс». Александр Костиков обратился за украинским гражданством, вот-вот его получит. Думаю, разумная натурализация одного звена, пять-семь человек, поможет сборной Украины. Конечно, ставка на молодёжь, у нас много молодых талантливых хоккеистов.

Хоккей такого уровня, когда сборная в элите, нужен украинскому болельщику не только для того, чтобы болеть за сборную. Это также поможет и клубному хоккею, ведь если сборная играет постоянно на высоком уровне, то и к клубному чемпионату есть высокий интерес. Если это удастся сделать, значит вопреки скептикам и чиновникам мы – хоккейная страна. Есть Флорида, где 30 лет назад никто не видел шайбу. А у нас есть Одесса, где тоже говорят: «Не хоккейный город». Знаете, если Флорида стала хоккейным штатом, то Украине уж точно ничего не помешает добиваться высоких результатов, но для этого понадобится время – три-четыре года серьёзной подготовки нашей национальной команды.

Конечно, в стране мало катков. Нужно 50-60 катков. Тогда в год будет порядка 2000 выпускников, а это уже 20 топовых хоккеистов. Чем больше массового хоккея, тем лучше становятся клубы и сборная», — цитирует Колесникова Xsport.ua.