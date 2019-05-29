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Юхан Гарпенлёв — новый главный тренер сборной Швеции

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Юхан Гарпенлёв — новый главный тренер сборной Швеции
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Федерация хоккея Швеции официально объявила о назначении на должность главного тренера национальной команды Юхана Гарпенлёва. Это решение было принято в августе 2018 года. Бывший наставник шведской сборной Рикард Грёнборг отказался от продления контракта, объяснив своё решение личными причинами.

Гарпенлёв ранее входил в тренерский штаб шведской национальной команды. 51-летний специалист трудился в сборной с 2004 года, ранее он также возглавлял клуб «Юргорден». Во времена игровой карьеры Гарпенлёв выступал в Швеции и клубах Национальной хоккейной лиги. Его помощниками стали Маркус Рагнарссон и Маркус Экерблём.

На минувшем чемпионате мира шведская сборная выбыла на стадии четвертьфинала, уступив сборной Финляндии (4:5 ОТ).

Грёнборг в мае покинет сборную Швеции, новым тренером станет Гарпенлёв
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