Юхан Гарпенлёв — новый главный тренер сборной Швеции
Федерация хоккея Швеции официально объявила о назначении на должность главного тренера национальной команды Юхана Гарпенлёва. Это решение было принято в августе 2018 года. Бывший наставник шведской сборной Рикард Грёнборг отказался от продления контракта, объяснив своё решение личными причинами.
Гарпенлёв ранее входил в тренерский штаб шведской национальной команды. 51-летний специалист трудился в сборной с 2004 года, ранее он также возглавлял клуб «Юргорден». Во времена игровой карьеры Гарпенлёв выступал в Швеции и клубах Национальной хоккейной лиги. Его помощниками стали Маркус Рагнарссон и Маркус Экерблём.
На минувшем чемпионате мира шведская сборная выбыла на стадии четвертьфинала, уступив сборной Финляндии (4:5 ОТ).
Грёнборг в мае покинет сборную Швеции, новым тренером станет Гарпенлёв
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