Экс-наставник «Флориды» Бугнер вошёл в тренерский штаб «Сан-Хосе»

Бывший главный тренер «Флориды Пантерз» Боб Бугнер стал ассистентом главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» Питера Дебура, информирует официальный сайт «акул».



Бугнер занимал пост наставника «пантер» в период с 2017 по 2019 года и был уволен по окончании регулярного чемпионата в нынешнем сезоне, его сменил бывший главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль. За два года под руководством 48-летнего специалиста «Флориде» так и не удалось попасть в плей-офф. В сезоне-2018/19 «пантеры» заняли десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 86 очков в 82 матчах.



Бугнер уже работал помощником Дебура с 2015 по 2017 год. «Сан-Хосе» вышел в плей-офф и добрался до финала конференции, где уступил в шести матчах «Сент-Луис Блюз».

«Флорида» объявила об увольнении Бугнера с поста главного тренера