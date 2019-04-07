«Флорида» объявила об увольнении Бугнера с поста главного тренера

«Флорида Пантерз» объявила на своём официальном сайте об увольнении главного тренера Боба Бугнера.



«Сегодня мы приняли непросто решение и освободили Боба Бугнера от должности главного тренера. Команда не оправдала ожиданий в нынешнем сезоне, и мы разделяем ответственность за этот факт. После тщательной оценки руководство посчитало, что увольнение тренера — необходимый шаг для молодой команды. Постараемся найти нового наставника, обладающего большим опытом. Мы благодарим Боба за работу и преданность клубу и желаем удачи в будущих начинаниях», — приводит слова генерального менеджера Дэйла Тэллона официальный сайт «пантер».

В нынешнем сезоне «Флорида» заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 86 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. 48-летний Бугнер работал с «пантерами» с сезона-2017/18. За два года под его руководством команда ни разу не попала в плей-офф.