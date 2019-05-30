Третьяк — о налоге на иностранных вратарей: работа с голкиперами дала результат

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о плюсах введения налога на иностранных вратарей.



«Мы сказали клубам: платите нам 9 млн рублей и берите иностранного вратаря. Либо не давайте нам денег, но тогда в воротах должны играть русские. И прописали это в регламенте. В итоге не самым богатым клубам вроде новокузнецкого «Металлурга» делать было нечего — стали ставить наших ребят. Так появились и Сергей Бобровский, и другие вратари.



К тому же сейчас мы проводим много семинаров и мастер-классов с парнями из детских школ по всей стране. Зачастую я лично их провожу. В каждой из юношеских команд есть специализированный тренер вратарей, хотя ещё недавно такого не было. Таким образом, уже сейчас в двух топ-клубах КХЛ — ЦСКА и СКА — играют молодые Сорокин и Шестёркин, в ярославском «Локомотиве» появился Илья Коновалов, только что Петербург подписал талантливого парня Петра Кочеткова из системы «Сочи». Очень рады, что работа с голкиперами уже дала результат», — приводят слова Третьяка «Известия».

Третьяк: в Америке почти 2000 катков, в Канаде — 3000, а у нас всего 600