Экс-игрок «Авангарда» Мартин Эрат завершил игровую карьеру
Известный чешский нападающий Мартин Эрат принял решение завершить игровую карьеру, информирует «твиттер» Complete Hockey News. Последние три сезона опытный хоккеист провёл в чешском клубе «Комета Брно».
Большую часть игровой карьеры Эрат отыграл в НХЛ, выступая за «Нэшвилл Предаторз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Аризону Койотс». Позже игрок перебрался в Континентальную хоккейную лигу, где провёл сезон за «Авангард». В 40 матчах нападающий записал в актив 24 (5+19) очка при показателе полезности "+10" и 10 минутах штрафного времени.
Эрат дважды выигрывал чемпионат Чехии, становясь лучшим снайпером и бомбардиром плей-офф. Со сборной игрок становился серебряным призёром ЧМ и завоевал бронзу на ОИ-2006.
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