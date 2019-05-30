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Сундквиста могут дисквалифицировать за удар в голову Грызлика

Сундквиста могут дисквалифицировать за удар в голову Грызлика
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист может быть дисквалифицирован за свой фол во втором матче (3:2) серии с «Бостон Брюинз». В концовке стартового периода Сундквист, пытаясь провести силовой приём на Мэтте Грызлике, попал ему в голову и нанёс травму. Сундквист впоследствии получил двухминутный штраф.

Посмотреть видео можно на YouTube.

Результативным вышел первый период. На пятой минуте форвард хозяев Чарли Койл открыл счёт, реализовав большинство. Вскоре Роберт Бортуццо восстановил равновесие, но через 40 секунд Юаким Нордстрём вновь вывел «Бостон» вперёд. «Музыканты» отыгрались усилиями Владимира Тарасенко, забросившего 10-ю шайбу в плей-офф. Победу «блюзменам» в овертайме принёс Карл Гуннарсон. Это его первый гол в плей-офф за карьеру.

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