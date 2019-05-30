Сундквист: наша вражда с «Бостоном» закипает и будет идти по нарастающей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист поделился мнением о силовой борьбе с игроками «Бостон Брюинз» в финальной серии Кубка Стэнли. Во втором матче серии хоккеисты «блюзменов» сделали 50 силовых приёмов. Напомним, счёт в противостоянии после двух матчей равный — 1-1.
«Вражда потихоньку закипает, не без этого. Сегодня силовой борьбы было побольше, чем в первой игре. Думаю, что в третьем матче и далее это будет только по нарастающей. Мы не были довольны собой после первого поединка. Растеряли в нём свою игру. Перед сегодняшним матчем много говорили о том, что все 60 минут будем играть в свой хоккей. По-моему, получилось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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Атака, хиты и ненависть. Это было классно.
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