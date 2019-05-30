Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сундквист: наша вражда с «Бостоном» закипает и будет идти по нарастающей

Сундквист: наша вражда с «Бостоном» закипает и будет идти по нарастающей
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист поделился мнением о силовой борьбе с игроками «Бостон Брюинз» в финальной серии Кубка Стэнли. Во втором матче серии хоккеисты «блюзменов» сделали 50 силовых приёмов. Напомним, счёт в противостоянии после двух матчей равный — 1-1.

«Вражда потихоньку закипает, не без этого. Сегодня силовой борьбы было побольше, чем в первой игре. Думаю, что в третьем матче и далее это будет только по нарастающей. Мы не были довольны собой после первого поединка. Растеряли в нём свою игру. Перед сегодняшним матчем много говорили о том, что все 60 минут будем играть в свой хоккей. По-моему, получилось», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Залезть под кожу медведя! Тарасенко забил и заставил «Бостон» замолчать
Атака, хиты и ненависть. Это было классно.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент