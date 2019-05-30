Стали известны лауреаты индивидуальных наград, вручаемых игрокам ЦСКА

Стали известны лауреаты индивидуальных наград, вручаемых игрокам московского ЦСКА на церемонии вручения золотых медалей и Кубка чемпионов России.



«Армейская стена» — Илья Сорокин

«Крепкая броня» — Алексей Марченко

«Рыцарь атаки» — Михаил Григоренко

«На страже здоровья» — Дмитрий Кондрашин

«Золотые руки» — Игорь Перескоков

«За верность хоккею» — Александр Попов.



Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. По пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).

«Кто за это ответит»? В следующем сезоне уровень КХЛ упадёт ещё ниже Потолок зарплат – хорошая мера для НХЛ. Но в КХЛ это в любом виде фикция.