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Стали известны лауреаты индивидуальных наград, вручаемых игрокам ЦСКА

Стали известны лауреаты индивидуальных наград, вручаемых игрокам ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны лауреаты индивидуальных наград, вручаемых игрокам московского ЦСКА на церемонии вручения золотых медалей и Кубка чемпионов России.

«Армейская стена» — Илья Сорокин
«Крепкая броня» — Алексей Марченко
«Рыцарь атаки» — Михаил Григоренко
«На страже здоровья» — Дмитрий Кондрашин
«Золотые руки» — Игорь Перескоков
«За верность хоккею» — Александр Попов.

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем данного трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. По пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).

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