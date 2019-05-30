Третьяк — игрокам ЦСКА: большое спасибо от сборной России
Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк поблагодарил команду ЦСКА на церемонии вручения золотых медалей и Кубка чемпионов России.
«Для меня большая честь выступить от имени ФХР, от имени миллионов болельщиков, от ветеранов хоккея. ЦСКА — достойный чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Это заслуга попечительского совета, руководства, тренеров и игроков. Большое спасибо и от сборной России, которая выиграла бронзовые медали, шести игрокам ЦСКА, которые были в национальной команде. Надеюсь, в следующем году ЦСКА даст больше игроков в сборную, а она нас порадует золотыми медалями», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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