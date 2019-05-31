Дудик: Крылович способен вырасти в силового игрока уровня Телегина

Главный тренер молодёжной сборной Беларуси Дмитрий Дудик подвёл итоги Кубка Черного моря, где команда дважды уступила россиянам (0:4 и 0:4), а затем обыграла латышей (1:0).

«Турнир, безусловно, был полезен. Уже то, что мы имеем возможность собрать в конце мая всех кандидатов, играющих в разных клубах и странах, и встретиться с хорошими соперниками, для нас плюс. Второе, что хотелось бы отметить, – большое количество скаутов, находившихся в Сочи, которые просматривали все встречи турнира. Это ещё одна возможность для наших ребят уезжать не только далеко за океан, но и пробовать свои силы ближе к дому, в России.



Знаю, что многие люди, работающие на российские клубы, отмечали хорошую игру нашей команды. Даже можно привести пару примеров по хоккеистам. Влад Барковский – готовый игрок, лимитчик для КХЛ. Илья Крылович заслужил лестные отзывы за катание, выполнял большой объём черновой работы в меньшинстве, разрушении. По нему даже сделали прогноз, что при должном усердии через три-четыре года Илья способен вырасти в силового игрока уровня Телегина», — цитирует Дудика официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.