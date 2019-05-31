О'Райлли — о дисквалификации Сундквиста: тяжело терять таких ключевых игроков

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал решение департамента безопасности игроков НХЛ дисквалифицировать на одну игру Оскара Сундквиста.

«Конечно, тяжело терять таких ключевых игроков, но у нас есть множество ребят, способных войти в состав и сделать работу. У нас отменный коллектив. Очень многие ребята могут выйти на лёд и сделать дело», — цитирует О'Райлли официальный сайт НХЛ.

Во втором матче финала Кубка Стэнли швед применил силовой приём против защитника «Бостона» Мэтта Грызлика. В результате этого эпизода Сундквист был удалён на две минуты, а Грызлик больше не появлялся на льду. Вчера, 30 мая, главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди объявил, что защитник не полетел с командой в Сент-Луис и точно не сыграет в следующем матче серии.