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Форвард «Сент-Луиса» Сундквист дисквалифицирован на один матч финала плей-офф

Форвард «Сент-Луиса» Сундквист дисквалифицирован на один матч финала плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Сент-Луис Блюз» Оскара Сундквиста на один матч, информирует официальный сайт лиги.

Во втором матче финала Кубка Стэнли швед применил силовой приём против защитника «Бостона» Мэтта Грызлика. В результате этого эпизода Сундквист был удалён на две минуты, а Грызлик больше не появлялся на льду. Вчера, 30 мая, главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди объявил, что защитник не полетел с командой в Сент-Луис и точно не сыграет в следующем матче серии.

В этом плей-офф 25-летний Сундквист принял участие в 21 матче. Уроженец Бодена забросил четыре шайбы и сделал пять голевых передач при показателе полезности «+8» и восьми штрафных минутах.

Защитник «Бостона» Грызлик не сыграет в третьем матче финала
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