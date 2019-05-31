НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с Евгением Кузнецовым

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что организация закрыла дело в отношении Евгения Кузнецова. 27 мая в Сети появился видеоролик, где Евгений был запечатлён сидящим рядом с двумя полосками белого порошка, похожего на кокаин.

«Мы тщательно изучили ситуацию, связанную с появлением видеоролика в интернете 27 мая. Наше изучение вопроса помимо установления всех фактов включало в себя разговор с самим Кузнецовым. Разумеется, мы не одобряем и не приветствуем некоторые из решений, принятых Евгением в тот вечер. Однако сказанное Кузнецовым согласуется с теми сведениями, которые мы собрали самостоятельно. В этой связи мы не нашли основания подвергать сомнению его слова, считаем вопрос исчерпанным», — заявил Дэйли.

Российский форвард действительно признал тот факт, что на видео запечатлён он, но при этом заявил, что никогда не употреблял наркотики.