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Сорокин: на ЧМ понравился финский вратарь. Очень спокойный, с отличной техникой

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сорокин: на ЧМ понравился финский вратарь. Очень спокойный, с отличной техникой
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин рассказал о цели на следующий сезон и поделился мнением о вратарях на прошедшем чемпионате мира. На турнире в Словакии сборная России заняла третье место, а золотые медали достались финским хоккеистам.

«Цель на следующий сезон такая: играть, получать удовольствие, выигрывать Кубок Гагарина.

На чемпионате мира мне понравился финн, который играет в АХЛ, в системе «Чикаго» (Кевин Ланкинен. — Прим. «Чемпионата»). Очень спокойный, с отличной техникой.

Я понимаю шведского вратаря Маркстрёма, пропустившего шесть шайб за период от сборной России, хотя никогда не был в его шкуре. Он показывает Лундквисту — мол, давай, выходи, а тот отводит глаза», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

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