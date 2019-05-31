Сорокин: на ЧМ понравился финский вратарь. Очень спокойный, с отличной техникой

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин рассказал о цели на следующий сезон и поделился мнением о вратарях на прошедшем чемпионате мира. На турнире в Словакии сборная России заняла третье место, а золотые медали достались финским хоккеистам.



«Цель на следующий сезон такая: играть, получать удовольствие, выигрывать Кубок Гагарина.



На чемпионате мира мне понравился финн, который играет в АХЛ, в системе «Чикаго» (Кевин Ланкинен. — Прим. «Чемпионата»). Очень спокойный, с отличной техникой.



Я понимаю шведского вратаря Маркстрёма, пропустившего шесть шайб за период от сборной России, хотя никогда не был в его шкуре. Он показывает Лундквисту — мол, давай, выходи, а тот отводит глаза», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.

«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ Это было настоящее финское чудо на льду.