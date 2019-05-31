Сорокин: на ЧМ понравился финский вратарь. Очень спокойный, с отличной техникой
Голкипер ЦСКА Илья Сорокин рассказал о цели на следующий сезон и поделился мнением о вратарях на прошедшем чемпионате мира. На турнире в Словакии сборная России заняла третье место, а золотые медали достались финским хоккеистам.
«Цель на следующий сезон такая: играть, получать удовольствие, выигрывать Кубок Гагарина.
На чемпионате мира мне понравился финн, который играет в АХЛ, в системе «Чикаго» (Кевин Ланкинен. — Прим. «Чемпионата»). Очень спокойный, с отличной техникой.
Я понимаю шведского вратаря Маркстрёма, пропустившего шесть шайб за период от сборной России, хотя никогда не был в его шкуре. Он показывает Лундквисту — мол, давай, выходи, а тот отводит глаза», — приводит слова Сорокина официальный сайт КХЛ.
«Летом половина состава финнов получит шанс в НХЛ». Что пишут о финале ЧМ
Это было настоящее финское чудо на льду.
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