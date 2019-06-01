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Скабелка: Боченски сейчас думает над предложением, которое ему сделал «Барыс»

Скабелка: Боченски сейчас думает над предложением, которое ему сделал «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о ситуации с Брэндоном Боченски, который ещё не заключил новое соглашение с казахстанским клубом.

«Боченски сейчас думает над предложением, которое мы ему сделали. Но он думает о том, продолжать ли вообще карьеру. Дальше всё зависит от него.

Насколько придётся перестраивать игру в атаке, если вслед за Фрэттином потеряем Боченски? Сочетания никогда не бывают постоянными. Кто-то в лучшей форме, кто-то в худшей. Но, естественно, нам придётся менять хоккеистов, которые ушли. И Боченски, если он не станет подписывать контракт, и Фрэттина, ушедшего в «Ак Барс». Это были игроки, которые давали результат. Будет непросто.

Планируем ли усиление вратарской позиции? Мы работаем над этим. Потому что у Карлссона ещё год контракта с «Барысом». А по остальным ребятам мы продолжаем работу», — приводят слова Скабелки «Известия».

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