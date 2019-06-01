Бэкес — о возвращении в Сент-Луис: я больше не расчувствуюсь

Нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэкес поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1-1). Третий матч противостояния состоится 2 июня, начало встречи — в 3:00 мск.

Бэкес выступал за «музыкантов» на протяжении 10 сезонов, в пяти из них являясь капитаном команды, а ещё в двух — ассистентом капитана.

«Я думаю, что уже преодолел моменты ностальгии и больше не расчувствуюсь. Раньше они были, но сейчас — только бизнес. Понятно, что для этого места финал имеет громадное значение, ведь его не было здесь 49 лет. Но в то же время я сосредоточен на делах своей команды и том, что нам надо реабилитироваться за поражение во втором матче так же, как они сделали после первого», — цитирует Бэкеса официальный сайт НХЛ.