Интернет-магазин ЦСКА ушёл на летние каникулы

На официальном сайте ЦСКА в ближайшее время не будет работать интернет-магазин.

«С 1 июня интернет-магазин на летних каникулах», — говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте «армейского» клуба.

Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).

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Президент ЦСКА Игорь Есмантович был признан лучшим руководителем по итогам сезона КХЛ-2018/19.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович — лучший руководитель сезона КХЛ