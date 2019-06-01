Интернет-магазин ЦСКА ушёл на летние каникулы
На официальном сайте ЦСКА в ближайшее время не будет работать интернет-магазин.
«С 1 июня интернет-магазин на летних каникулах», — говорится в объявлении, опубликованном на официальном сайте «армейского» клуба.
Прошедший сезон был 11-м в истории Континентальной хоккейной лиги. Победителем Кубка Гагарина стал московский ЦСКА, впервые в своей истории ставший обладателем этого трофея. В финальной серии подопечные Игоря Никитина уверенно победили «Авангард» со счётом 4-0. На пути к финалу «армейцы» обыграли «Витязь» (4-0), московское «Динамо» (4-1) и петербургский СКА (4-3).
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович был признан лучшим руководителем по итогам сезона КХЛ-2018/19.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович — лучший руководитель сезона КХЛ
ЦСКА сохранил лидеров и усилил состав. Как быть с жёстким потолком зарплат?
Москвичи намерены выиграть второй Кубок Гагарина подряд. Но в сезоне-2020/21 они рискуют не вписаться в платёжку.
- 1 июня 2019
-
23:28
-
23:15
-
22:57
-
22:43
-
22:19
-
21:59
-
21:30
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:02
-
20:00
-
19:27
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:10
-
17:40
-
17:16
-
16:46
-
16:11
-
16:06
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:43
-
14:27
-
13:59
-
13:43
-
13:27
-
12:51
-
12:26
-
11:59
-
11:23
-
10:57
Партнерский контент