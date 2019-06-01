В «Питтсбурге» дали понять Кесселу, что счастливы из-за сорванного обмена

Известный североамериканский инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что в «Питтсбург Пингвинз» рады сорванной сделке по обмену американского нападающего Фила Кессела.

«В «Питтсбурге» дали понять Кесселу, что рады сохранить его в команде, коль скоро обмен не может быть произведён», — заявил Лебрюн.

Ранее стала известна причина, по которой форвард «Питтсбурга» отказался отправиться по обмену в «Миннесоту Уайлд»: Кессела не устроило качество состава «дикарей». Предполагалось, что он вместе с Джеком Джонсоном покинет «Питтсбург», а в обратном направлении последуют Джейсон Цукер и Виктор Раск. Фил наложил вето на обмен, так как «Миннесота» не входила в список из восьми команд, куда игрок был согласен отправиться.