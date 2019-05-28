Источник: Кесселу не нравится состав «Миннесоты»

Стала известна причина, по которой форвард «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел отказался отправиться по обмену в «Миннесоту Уайлд», сообщает BarDown.

По информации издания, его не устроило качество состава «дикарей». Предполагалось, что он вместе с Джеком Джонсоном покинет «Питтсбург», а в обратном направлении последуют Джейсон Цукер и Виктор Раск. Фил наложил вето на обмен, так как «Миннесота» не входила в список из восьми команд, куда игрока был согласен отправиться.

«Кесселу просто не нравится состав «дикарей». Он не думает, что они близки к тому, чтобы быть конкурентноспособными в сильном Центральном дивизионе, в котором они в текущем сезоне стали последними. Кессел задавался вопросом, кто доставит ему шайбу и не был удовлетворён ответом в виде списка молодых талантов, среди которых Фиала, Донато, Люк Кунин, Джордан Гринуэй и другие», — отметил источник.