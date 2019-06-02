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Чемпион ECHL не вернул Кубок Келли, лига вынуждена сделать новый трофей

Чемпион ECHL не вернул Кубок Келли, лига вынуждена сделать новый трофей
Хоккей / Прочие 0

Руководство Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL) сообщило, что клуб «Колорадо Иглз» не вернул главный трофей турнира — Кубок Келли, сообщает AP. Трофей вручается лучшей команде лиги с 1997 года. В результате ECHL объявила о создании нового кубка.

«Традиция возвращения трофея не была соблюдена представителями «Колорадо Иглз». Если команда намеревается вернуть кубок, то лига поприветствует это решение, которое может стать новой частью хоккея», — говорится в заявлении ECHL.

«Мы предпринимали многочисленные попытки вернуть трофей. Представители ECHL проигнорировали наш запрос, поэтому Кубок Келли останется у «Колорадо», — заявил владелец клуба Мартин Линд.

«Колорадо» побеждал в ECHL в течение двух последних лет.

Источник: AP

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