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Скабелка: будем рады, если Доус сыграет за сборную Казахстана на ЧМ-2020

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скабелка: будем рады, если Доус сыграет за сборную Казахстана на ЧМ-2020
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка рассказал о задачах команды на чемпионате мира 2020 года.

«Я порадовался, что Казахстан вышел в элиту. Вот и всё, что могу об этом сказать. А там уже игра покажет, чего ждать от других участников чемпионата мира. Конечно, мы будем ставить перед собой максимальные цели, а дальше посмотрим. Сейчас что-то более конкретное сложно сказать, ведь на чемпионатах мира многое зависит от участников.

Если взять мировое первенство нынешнего года, то приехал очень мощный десант из НХЛ. Понятно, что у команд немного разный уровень в зависимости от подбора игроков. Сборные, где превалирует немалое число представителей этой лиги, как правило, выглядят мощнее. Это не значит, что их нельзя обыграть, но готовиться к ним можно по-разному в зависимости от наличия или отсутствия лучших исполнителей.

На самом деле у нас сейчас есть только один натурализованный североамериканец, выступающий за пределами Казахстана. Это Найджел Доус. Поэтому большой зависимости у нас в этом вопросе нет. Сейчас надо говорить только про Доуса. Если он изъявит желание сыграть за Казахстан, мы, конечно, рады будем его видеть», — приводят слова Скабелки «Известия».

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