О'Райлли: болельщики «Сент-Луиса» заслужили большего, чем 2:7
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли прокомментировал поражение со счётом 2:7 в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз».
«Пропустив первый гол, мы тут же захотели отыграться, и в защите стали появляться свободные зоны. Возможно, стоило быть более терпеливыми. Наши болельщики, бесспорно, заслуживали большего, чем 2:7. Но они были с нами всё это время и, я не сомневаюсь, будут с нами в четвёртой игре», — приводит слова О’Райлли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей заброшенные шайбы на счету Патриса Бержерона, Чарли Койла, Шона Курали, Давида Пастрняка, Тори Крюга, Ноэля Аккьяри и Маркуса Юханссона. У «музыкантов» результативные броски на свой счёт записали Иван Барбашёв и Колтон Парэйко.
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4 большинства, 4 гола, 4 броска.
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