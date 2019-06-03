Быков: не нужно думать, что сборная России разучилась побеждать

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о выводах, которые необходимо сделать после прошедшего чемпионата мира. Напомним, подопечные Ильи Воробьёва заняли на турнире в Словакии третье место.

«В Финляндии люди понимают, что спорт может в какой-то момент принести огорчение. А в России мы не можем с этим согласиться и смириться. Это против нашей натуры. Мы приучили людей к большим победам и невозможности поражений.

Именно это давление позволяет нам двигаться вперёд, не останавливаться в развитии. Да, мы можем закрепоститься и стать заложниками повышенных ожиданий. Но этим мы толкаем людей к совершенству. Толкаем наших хоккеистов и руководителей к поиску путей дальнейшего развития — работать, анализировать, искать моменты, в которых отстаём от других, компенсировать свои недостатки и развивать достоинства. Я не думаю, что наши неудачи на последних чемпионатах мира говорят о том, что мы хуже Канады, Швеции или Финляндии. Они говорят о том, что на таких соревнованиях слишком многое решают нюансы. И нам надо сделать так, чтобы в следующий раз быть к ним готовыми лучше, чем сейчас. Особенно в нестандартных ситуациях. У нас очень техничные ребята, которые моментами создают на льду просто шедевральные голы и комбинации. Чего стоит один гол Никиты Гусева в финале Олимпиады, спасший нас в концовке игры от поражения. И важно даже не имя хоккеиста, забросившего шайба, а сам факт того, что наши хоккеисты такое могут. Поэтому не нужно думать, что мы разучились побеждать», — приводят слова Быкова «Известия».