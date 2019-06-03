Источник: Иван Налимов готов покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго»

Российский голкипер Иван Налимов готов покинуть КХЛ и продолжить карьеру в «Чикаго Блэкхоукс», информирует The Athletic со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«По сообщениям источника, проспект «Чикаго» Иван Налимов готов покинуть КХЛ и подписать контракт с «Чикаго» на следующий сезон. Весь вопрос теперь состоит в том, есть ли подобный интерес у «ястребов», — сообщает The Athletic.

Минувший сезон Налимов начинал в «Куньлунь Ред Стар», сыграв четыре матча при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,83. Завершал сезон Налимов в «Авангарде». За омских «ястребов» Налимов одержал пять побед в 14 играх регулярки, пропуская в среднем за игру 2,14 шайбы и отражая 91,7% бросков. В плей-офф сыграл две игры.