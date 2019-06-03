Устименко: тренер оформил опекунство, чтобы я получил российское гражданство
Вратарь системы «Филадельфии Флайерз» Кирилл Устименко рассказал, как проходил процедуру получения российского гражданства.
«Мало кто знает, что я родом из Гомеля. В Санкт-Петербург меня пригласил тренер, который до работал со мной в Беларуси. Когда я переехал в Россию, то тренеру пришлось оформить опекунство, чтобы мне дали российское гражданство.
Если бы я не пошёл в хоккей, то не знаю, чем бы занимался. Это сложный вопрос. Если у меня будет сын, то отдам его в хоккей, но не на вратарскую позицию. Одного вратаря в семье достаточно.
За своим рацион слежу самостоятельно. Ем всё, но не перебарщиваю с количеством. Всё должно быть в меру», — приводит слова голкипера официальный сайт Молодёжной хоккейной лиги.
Голкипер Кирилл Устименко заключил контракт с «Филадельфией»
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