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Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом

Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал отцом во второй раз, информирует официальный сайт челябинского «Трактора». Супруга Анастасия родила хоккеисту сына.

«От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам», — прокомментировал рождение сына у Кузнецова генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

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