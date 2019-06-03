Евгений Кузнецов во второй раз стал отцом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов стал отцом во второй раз, информирует официальный сайт челябинского «Трактора». Супруга Анастасия родила хоккеисту сына.



«От лица клуба поздравляю Женю и Настю Кузнецовых с этим прекрасным событием в жизни! Рождение детей это всегда невероятные эмоции, новый жизненный этап и огромная ответственность. Желаю молодым родителям и маленькому Фёдору здоровья и счастья, мирного неба над головой и всех благ! Уверен, многомиллионная армия поклонников Евгения, присоединиться к моим словам», — прокомментировал рождение сына у Кузнецова генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.



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