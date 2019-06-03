Колячонок: предлагали место в минском «Динамо», но агент посоветовал OHL

Белорусский защитник Владислав Колячонок рассказал, почему он не стал играть за минское «Динамо».
«Просмотр в минском „Динамо“? Провёл там около месяца. Поучаствовал в турнире в Нижнем Новгороде, но не могу сказать, что играл много. В первом матче вышел на две сменки, во втором — на четыре-пять, в третьем провёл десять минут, а в четвёртом пару раз кратковременно потоптался по площадке. Перед вылетом домой подошёл Сергей Леонидович Стась, который заведовал тогда защитниками. Порассуждал со мной о перспективах, сказал, что, по его мнению, я мог бы остаться в «Динамо» и получать какое-то количество минут. В то же время было предложение от «Лондона». Посоветовался с агентом и решил уехать. Я рад играть рядом с самыми талантливыми хоккеистами своего возраста. Ещё за два года до этого понял, что хочу отправиться за океан, и постепенно шёл к цели», — цитирует игрока официальный сайт «Динамо».
- 3 июня 2019
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