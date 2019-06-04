Владимир Тарасенко вышел на пятое место по голам за один плей-офф среди россиян
В четвёртом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0).
Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 14 секунд, нанёс шесть бросков в створ ворот и отметился заброшенной шайбой при показателе полезности «-1». Для Владимира эта шайба стала 11-й в нынешнем плей-офф. Он вышел на пятое место в голам за один плей-офф среди россиян, повторив результат Александра Овечкина (2009) и Никиты Кучерова (2016).
Национальный рекорд принадлежит Павлу Буре (16 шайб в Кубке Стэнли 1994 года), второе место занимает Овечкин (15, 2018), топ-3 замыкает Евгений Малкин (14, 2009). Четвёртое место занимает Евгений Кузнецов (12 голов в 2018 году).
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в плей-офф в четвёртом матче финала Кубка Стэнли
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