Тарасенко: после прошлой игры было важно показать, что «Сент-Луис» не сдался

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).

«Было очень важно показать, что мы не сдались. Особенно после прошлой игры. У нас был хороший план на игру. Мы верили, что счёт 2:7 не отражает полностью всей ситуации. Разговаривали об этом в раздевалке, вышли биться друг за друга и играть правильно. Это принесло свои плоды. Следующая игра очень важная. Будем готовиться и постараемся выиграть», –сказал Тарасенко.

Победную шайбу в середине третьего периода забросил форвард «Блюз» Райан О'Райлли, который в этой встрече оформил дубль. По два очка в составе хозяев набрали Брэйден Шенн (1+1) и Алекс Пьетранджело (0+2). Голкипер Джордан Биннингтон отразил 21 бросок из 23.