Берюбе: О'Райлли — самый стабильный игрок «Сент-Луиса» на протяжении сезона

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).

«Наша команда очень хорошо реагирует на предложенные обстоятельства. Это мы доказали на протяжении всего плей-офф. Мы знали, что нам нужно делать, чтобы быть лучшей командой сегодня. Мы были стабильны и не снимали ноги с педали газа, не останавливались все 60 минут.



Лучшие игроки должны вести остальных за собой собственным примером. Особенно в том, что касается забитых голов. Сегодня наши лидеры это сполна продемонстрировали. Райан О'Райлли — наш самый стабильный игрок на протяжении всего сезона.

Но не только они. Вы посмотрите, как сыграло звено Сундквиста! Почти все свои смены оно провело против звена Бержерона и выглядело превосходно. То же самое могу сказать о наших защитниках. Так что это была по-настоящему командная победа. Все внесли в неё свой вклад", — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.