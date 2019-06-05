Кожевников: «Салават» агрессивно работает, чтобы создать чемпионскую команду

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о переходе в «Салават Юлаев» форварда Никиты Сошникова.



«Посмотрим, что даст Сошников „Салавату“ и в каком звене будет задействован этот форвард. Нужно много работать, чтобы закрепиться в большом клубе. Если Никита захотел перезагрузить свою карьеру, значит, он понял, что за океаном у него не получается, и решил вернуться в Россию. „Салават Юлаев“, сохранив костяк, сейчас очень агрессивно работает на трансферном рынке, в Уфе решили создать чемпионскую и мощную команду.



Ткачёва, права на которого перешли СКА, будет трудно заменить, Владимир давно является перспективным игроком. Но раз „Салават“ решил провести обмен, значит, клубу нужен агрессивный форвард, который будет леть на пятак. Да, Ткачёв достаточно значимый игрок для нашего хоккея, но и Сошников целеустремлённый хоккеист. Трудно сейчас предсказать итог этого обмена. Ткачёв будет играть в Северной Америке или в СКА, у Питера всегда были неплохие связки. Владимиру надо будет проявить себя. Сошников же будет добавлять жёсткости уфимцам», — сказал Кожевников «Чемпионату».