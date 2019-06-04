Закриссон: Крикунов не был доволен моей игрой, поэтому мой контракт расторгли
Нападающий Патрик Закриссон рассказал обстоятельствах своего ухода из московского «Динамо».
«Сезон-2018/19 стал для меня тяжёлым. Я играл не слишком результативно, имея не очень большое игровое время. Однако я хорошо провёл плей-офф и был уверен, что останусь в клубе после такого выступления.
Главный тренер Владимир Крикунов был не очень доволен моей игрой, поэтому мой контракт был расторгнут. Я воспринял это нормально.
Москва мне понравилась, несмотря на неудачный чемпионат. В городе мне не было скучно.
Могу продолжить играть в КХЛ, мой приоритет — продолжить играть за границей. В Швеции ко мне тоже есть интерес, но я пока не хочу возвращаться домой. Посмотрим, что будет», — цитирует форварда Hockeynews.se.
- 4 июня 2019
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