Закриссон: Крикунов не был доволен моей игрой, поэтому мой контракт расторгли

Нападающий Патрик Закриссон рассказал обстоятельствах своего ухода из московского «Динамо».



«Сезон-2018/19 стал для меня тяжёлым. Я играл не слишком результативно, имея не очень большое игровое время. Однако я хорошо провёл плей-офф и был уверен, что останусь в клубе после такого выступления.



Главный тренер Владимир Крикунов был не очень доволен моей игрой, поэтому мой контракт был расторгнут. Я воспринял это нормально.



Москва мне понравилась, несмотря на неудачный чемпионат. В городе мне не было скучно.



Могу продолжить играть в КХЛ, мой приоритет — продолжить играть за границей. В Швеции ко мне тоже есть интерес, но я пока не хочу возвращаться домой. Посмотрим, что будет», — цитирует форварда Hockeynews.se.