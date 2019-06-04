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Вратарь «Вашингтона» Холтби вновь станет участником ЛГБТ-парада

Вратарь «Вашингтона» Холтби вновь станет участником ЛГБТ-парада
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби вновь примет участие в ЛГБТ-параде, информирует официальный сайт «столичной» команды. Хоккеист посещает парад Capital Pride с 2016 года, несколько раз выступив там с речью о правах человека.

Напомним, «Вашингтон» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В 2018 году подопечные Барри Тротца впервые в своей истории выиграли главный трофей НХЛ, победив в финале клуб «Вегас Голден Найтс» (4-1). Напомним, в нынешнем сезоне «Вашингтон» неожиданно вылетел из плей-офф уже в первом раунде, потерпев поражение в противостоянии с «Каролиной Харрикейнз» со счётом 3-4.

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