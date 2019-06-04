Марун: игроки «Сент-Луиса» стали аккуратнее играть клюшками, что дало результат

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2). Хоккеист отметил большое значение дисциплинированной игры «блюзменов». Следующий матч противостояния состоится в Бостоне 7 июня, начало — в 3:00 мск.



«Нам нужно меньше хватать удалений. Но при этом не изменять своему силовому стилю хоккея. Штрафы часто случаются, когда ты неаккуратно играешь клюшкой, иногда даже в чужой зоне. Мы постарались минимизировать этот фактор, стали аккуратнее работать клюшкой, и это дало результат», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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