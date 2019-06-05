42-летний Хара хочет продолжить финал Кубка Стэнли. У него сломана челюсть

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара получил перелом челюсти в четвёртом матче финала плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (2:4, 2-2), сообщают североамериканские СМИ.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал.

По информации журналиста Луи Мерлони, словацкий хоккеист готов продолжать играть в серии. Есть сведения, что челюсть игрока будет специальным образом зафиксирована. Его зубы обмотают специальными креплениями, также будут наложены ортодонтические ленты.

Кэссиди: вероятно, Харе потребуется операция у стоматолога