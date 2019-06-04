Койл: Хара — настоящий воин, не хотелось бы потерять его

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл прокомментировал поражение в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2:4, 2-2).
«Соперник сыграл жёстко, хотя мы этого ждали. Пожалуй, они хотели победить больше нас, поэтому они выиграли больше единоборств. Нам удалось надавить во втором периоде, но в любом случае нам нужен был более хороший старт. Именно тогда у нас появляется лучший шанс на победу.
Зи — настоящий воин. Травмам свойственно накапливаться в это время года. Потерять Хару очень не хотелось бы, но что мы можем с этим поделать. Другим парням приходится брать на себя больше ответственности и выполнять работу", — цитирует Койла официальный сайт НХЛ.
Койл — третий игрок в истории «Бостона» с трёхматчевой голевой серией в финале Кубка Стэнли.
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