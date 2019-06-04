Кэссиди: вероятно, Харе потребуется операция у стоматолога

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал состояние здоровья словацкого защитника Здено Хары.

Ветеран гостей во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 2-2) получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный гигант в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица.

«Наш медицинский персонал сообщил, что Хара выбыл до конца матча. Но Здено попросил вернуться на скамейку, мы не могли ему отказать. Ему уже сделали несколько швов, и, вероятно, потребуется операция у стоматолога», — отметил Кэссиди.

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