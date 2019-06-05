«Лада» обменяла Ивана Романова в «Локомотив»

В результате обмена на денежную компенсацию в «Локомотив» из «Лады» вернулся нападающий Иван Романов, информирует официальный «твиттер» ярославского клуба.

В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил три шайбы и сделал три голевые передачи в 35 матчах регулярного чемпионата ВХЛ. Также принял участие в одном матче плей-офф. В четырёх играх регулярки МХЛ Роман отметился 2 (1+1) очками.

В сезоне-2017/18 Романов дебютировал в КХЛ в составе «Локомотива». Иван сыграл четыре матча и не набрал баллов. Воспитанник пензенского хоккея является чемпионом России среди юношей (2017) и обладателем Кубка Харламова (2018).

«Локомотив» в сезоне-2018/19 занял третье место в Западной конференции. В плей-офф ярославский клуб дошёл до второго раунда, где потерпел поражение от СКА (1-4).