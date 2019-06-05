«Локомотив» объявил тренерский штаб на сезон-2019/20, в него вошёл Пелино
Ярославский «Локомотив» на официальном сайте клуба объявил тренерский штаб на сезон-2019/20.
Помогать Крэйгу Мактавишу в новом сезоне будут Майкл Пелино, Вячеслав Уваев, Дмитрий Красоткин, Яакко Валкама (тренер вратарей) и Ларс-Йоран Вальквист (тренер по физической подготовке).
Пелино пришёл в «Авангард» летом 2018 года. Канадский специалист до перехода в «Авангард» на протяжении пяти сезонов работал в магнитогорском «Металлурге», с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина. В это межсезонье Пелино покинул омскую команду.
47-летний Красоткин с 2010 года входил в тренерский штаб различных команд системы «Локомотива». На протяжении последних четырёх сезонов Дмитрий возглавлял МХК «Локо».
53-летний Уваев ранее входил в тренерский штаб «Витязя».
Тренер Красоткин: буду думать по своему будущему, не хотелось бы уезжать
«Авангард» объявил об уходе Майкла Пелино
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